FOTO – Bastoni festeggia dopo Viktoria Plzen-Inter: «Buon martedì!»

Alessandro Bastoni festeggia la vittoria in Viktoria Plzen-Inter, dove è sceso in campo dal primo minuto. Il difensore nerazzurro ha pubblicato una foto poco dopo il fischio finale.

VITTORIA – Un altro risultato positivo da festeggiare per i nerazzurri, con la vittoria in Viktoria Plzen-Inter a fare da seguito a quella sul Torino di sabato. Alessandro Bastoni ha festeggiato il risultato con un post sul suo profilo Instagram ufficiale. Accompagnato dalle parole: “Buon martedì sera!“. Non possiamo proprio dargli torto.

Questo il post del difensore nerazzurro.