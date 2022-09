Mkhitaryan: «Gioco io o un altro non importa, lottiamo per un obiettivo!»

Mkhitaryan, anche oggi titolare in UEFA Champions League, dopo Viktoria Plzen-Inter 0-2 si è detto soddisfatto per la vittoria.

SODDISFAZIONE – Mkhitaryan su Sky Sport ha parlato così dopo la vittoria di Plzen: «Voglio fare i complimenti alla squadra perché non era una partita facile. Abbiamo fatto di tutto per palleggiare più volte la palla. Menomale che abbiamo segnato nel primo tempo perché nel secondo tempo le cose si sarebbero complicate. Centrocampo Inter? Facciamo di tutto per aiutare i nostri compagni, se non gioco io gioca un altro non c’è differenza perché lottiamo per un solo obiettivo. Dall’anno scorso non è cambiato tanto perché la base è rimasta la stessa, anzi si sono aggiunti dei giocatori. I ragazzi mi aiutano e io li ringrazio».

IN CHAMPIONS LEAGUE – Mkhitaryan parla del percorso europeo della squadra: «Ottavi di finale? Non pensiamo quante chance abbiamo o che possiamo fare. Per noi è importante partita dopo partita. Adesso siamo più concentrati per la prossima partita contro l’Udinese, poi penseremo al Barcellona in Champions League. Dobbiamo fare del nostro meglio».