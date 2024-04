Inzaghi: «Inter ha sempre giocato bene! Frattesi importante»

Inzaghi dopo Udinese-Inter terminata sul punteggio di 1-2 esprime tutta la sua soddisfazione su DAZN, poi si complimenta nello specifico con Davide Frattesi.

LA PARTITA – Simone Inzaghi parla così dopo la vittoria contro l’Udinese: «Volevo cambiare il sistema di gioco, volevo giocare con Sanchez dietro le due punte. Ho degli ottimi giocatori che danno sempre tutto in campo, a prescindere se giocano titolare o no. Vincere 26 partite su 31 è difficile ottenere così tanto. Ora non dobbiamo guardare la classifica e ragionare partita dopo partita, sapendo che sfideremo il Cagliari e ci creerà delle difficoltà. Innovazioni all’Inter? Fa piacere! Ho la fortuna di avere degli ottimi giocatori a disposizione che mi seguono quotidianamente. Io non penso che l’Inter abbia giocato bene solo quest’anno, perché tre anni fa dopo il mio arrivo si diceva che l’Inter doveva arrivare tra le prime quattro, poi a dicembre dicevano che siamo diventati ingiocabili dopo quattro mesi. Poi abbiamo avuto un calo, ma è da quasi tre anni che la squadra gioca veramente bene. Ho trovato un ambiente, una società e dei giocatori importanti, i nostri tifosi poi ci spingono sempre, sembrava di stare a San Siro in trasferta. È una vittoria che volevamo a tutti i costi».

IL SINGOLO – Inzaghi risponde a una domanda legata a Davide Frattesi: «Noi allenatori dobbiamo prendere tantissime decisioni giornalmente, sarebbe riduttivo parlare solo di Davide che per noi è importantissimo. Si è calato alla perfezione sul gruppo, vorrebbe giocare sempre, però ha trovato altri giocatori come lui che mi mettono in difficoltà sempre. Lui sa perfettamente che ha fatto dei gol importantissimi, penso a quello col Verona in un momento delicato. Ha sempre fatto ottimi ingressi, sono molto contento di lui. Ma non solo di lui».