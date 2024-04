Frattesi: «Gol? Pensavo lo fosse già sul tiro! Okoye migliore in campo»

Frattesi, come contro il Verona, appare nel recupero e dà i tre punti all’Inter: decisivo il suo inserimento dopo il palo di Lautaro Martinez, per firmare l’1-2 con l’Udinese. Le parole dal post partita di Inter TV.

ANCORA GOLEADOR! – Davide Frattesi è contentissimo per aver di nuovo contribuito a una vittoria, stavolta in Udinese-Inter: «Al 95′ è ancora più bello? Sì sì, assolutamente. Lo metto al pari dell’altro, anche se questo è ancora più pesante. Abbiamo due partite importantissime dove dobbiamo cercare di prendere dei punti, a cominciare da domenica col Cagliari, per poi fare quello che dobbiamo fare. Migliore in campo il portiere avversario? Secondo me sì, nel primo tempo ha fatto delle parate importanti. Ma anche sul gol aveva fatto una gran parata sul tiro di Lautaro Martinez. Mi sono girato e pensavo fosse gol, poi la palla è rimasta lì e ci sono andato».

DECISIVO – Frattesi si è di nuovo reso protagonista da subentrato: «Quando sono in panchina sono uno che scherza tanto con tutti quanti. Poi, quando inizia il riscaldamento, entro in un’altra dimensione. E quando ti riscaldi sotto quei tifosi entri in campo già in partita: il segreto è questo. Sono tornato negli spogliatoi tutto bagnato, non so chi abbia tirato dell’acqua (ride, ndr)».