Inzaghi: «Inter, bravi a non farci innervosire! Migliorare la fase difensiva»

Per Inzaghi intervista a Inter TV nel post partita della sofferta ma fondamentale vittoria contro il Verona per 1-0. Ecco come l’allenatore si è espresso al canale tematico ufficiale della società.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi valuta Inter-Verona: «Vittoria importantissima dopo i 120′ di martedì. Non ci siamo fatti innervosire dal mancato raddoppio, la chiave è stata sbloccarla subito e poi controllare i ritmi della gara. Giocavamo contro un avversario in salute, che veniva da quattro punti nelle ultime due partite. Abbiamo trovato subito il gol, poi potevamo raddoppiare. Abbiamo sbagliato la rifinitura in qualche frangente ma nel secondo tempo siamo cresciuti. Nonostante il mancato raddoppio la squadra è rimasta molto concentrata e ordinata, concedendo poco al Verona. Differenze tra casa e trasferta? Nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi, riusciamo a fare quel qualcosa in più che dobbiamo fare anche in trasferta. Dobbiamo fare meglio a livello difensivo perché un gol con quelli davanti lo facciamo, ma il discorso della fase difensiva riguarda tutti».