Acerbi, adesso un meritato stop. Un obiettivo ed una possibilità

Francesco Acerbi si è fermato prima della partita contro il Torino e rimarrà fuori per un po’. Non si sa se ritornerà in questa stagione, ha un obiettivo in testa. L’Inter vara una possibilità per l’estate.

SITUAZIONE – Si parla di difensori centrali per il futuro, da Alessandro Buongiorno fino ad altri nomi che sono stati citati negli ultimi giorni. Francesco Acerbi è stato uno dei monumenti dell’Inter di questa stagione, della squadra della seconda stella. Ha giocato 27 partite in campionato, saltando diverse settimane ad inizio anno per un problema muscolare prima della partita con il Monza. Adesso il difensore si è fermato per la pubalgia, la volontà è quella di essere al top per Euro 2024 con l’Italia.

MERCATO – Acerbi ha il contratto in scadenza a giugno del 2025, c’è la possibilità che parta? Non c’è la priorità di trovare un difensore al centro del reparto, perché Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno coperto a dovere nelle sessioni di mercato precedenti. Prima o poi dovrà essere preso un giocatore dall’età più bassa, perché anche Stefan de Vrij non è più lo stesso di qualche tempo fa. In questo momento però si pensa ad altro, soprattutto a come migliorare l’attacco con l’addio definitivo di Alexis Sanchez e l’arrivo di Mehdi Taremi. Oltre a quello c’è da considerare la situazione di Denzel Dumfries, che ancora non ha rinnovato e potrebbe partire a breve. Acerbi rimane una certezza e lo rimarrà almeno per un altro anno.