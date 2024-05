Sabatini esagera: «Dumfries un bischero. Scuse a Theo Hernandez»

Lo striscione alzato da Denzel Dumfries durante la festa Scudetto dell’Inter contro Theo Hernandez ha alimentato solo polemiche. Sandro Sabatini esagera forse nel giudizio su Radio Sportiva.

ESAGERAZIONE – Sandro Sabatini giudica a modo suo il gesto del giocatore dell’Inter durante la festa: «Dumfries ha fatto il bischero con quello striscione, per non dire il co*****e. Gli avrei detto di posare quello striscione. Un pochino di gravità c’è, è uno sfottò ma pesante nei confronti di un collega, di un avversario, di un milanista. Non è tifoso contro tifoso. La sensibilità di Theo Hernandez è abbastanza screpolata, Dumfries si dovrebbe scusare sui social e chiamare il calciatore per dirgli che ha sbagliato. Fosse stato al contrario non sarebbe stato razzismo, state andando sulla strada sbagliata. Accusare Hernandez di scorrettezza è sbagliato, lui non è un gentleman ma neanche Dumfries».