Bastoni e la ‘seconda stella’ personale: vicino un traguardo storico con l’Inter

Alessandro Bastoni è Campione d’Italia per la seconda volta con l’Inter. E ora si avvicina a tagliare un personale traguardo storico in nerazzurro.

SECONDA VOLTA – Lo Scudetto della seconda stella vinto lunedì 22 aprile 2024 contro il Milan annebbia la memoria degli addetti ai lavori. I festeggiamenti sono così euforici che fanno dimenticare come l’Inter abbia vinto un altro scudetto non più tardi di tre anni fa. Pertanto molti giocatori nerazzurri sono al secondo titolo in maglia Inter. E uno di questi è Alessandro Bastoni, uno dei fedelissimi della seconda stella. Nonché autore di uno dei gol più iconici di questa stagione. Che ora si appresta a raggiungere un importante traguardo anche a livello personale.

SECONDA STELLA – Anche su Bastoni stesso la memoria dei tifosi dell’Inter (e non solo) tende a fare brutti scherzi. Perché si fatica a ricordare che il numero 95 è alla sua quinta stagione a Milano. E che è già un senatore di questa Inter nonostante abbia appena compiuto 25 anni. Tanto da essere il quarto in assoluto per presenze totali. Il primo è il capitano Lautaro Martinez, con 279 presenze in nerazzurro. Seguono Stefan de Vrij con 234 e Nicolò Barella con 231. E infine Bastoni, con 199 partite totali. Ciò significa che la prossima partita che lo vedrà in campo (con ogni probabilità Sassuolo-Inter di sabato) sarà la presenza numero 200 per Bastoni con l’Inter. Una sorta di “seconda stella” personale, a sancire ancor di più il rilievo del difensore-regista in questa squadra.