Gagliardini: «Prima volta che faccio 2 gare di fila! Sono stati anni difficili»

Roberto Gagliardini si è espresso su Dazn al termine di Inter-Verona, gara vinta dai nerazzurri 1-0. Il centrocampista si è sfogato dal punto di vista del minutaggio

IO PROFESSIONISTA − Gagliardini si sfoga nel post gara: «Siamo lì nonostante il Napoli sia distante tanti punti. A maggio vedremo a che punto saremo. Rammarico? Inutile stare a pensare i punti persi, bisogna guardare avanti. Pensiamo alla finale che è importante e poi alle altre partite. Io lavoro per farmi trovare pronto, ci pensavo oggi: è la prima volta che faccio 2 gare consecutive col mister. Sono contento, faccio quello che posso e vado avanti così. Futuro? Faccio 29 anni quest’anno, mi reputo un professionista, uno che si cura. Cerco il meglio per me. Lontano dall’Inter? Vediamo a giugno, ora abbiamo questi 4 mesi. Al livello di minutaggio sono stati due anni tosti, sono cresciuto di testa affrontando momenti duri e tanto veleno. Mi sento più maturo rispetto a qualche anno fa».