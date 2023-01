Zaffaroni: «Stasera vista fiducia e autostima. Non faccio tabelle»

La prima conferenza stampa post partita di stasera è di Zaffaroni. L’allenatore dell’Hellas si è mostrato comunque soddisfatto nonostante la sconfitta per 1-0 in Inter-Verona.

CONFERENZA ZAFFARONI – Questa la conferenza stampa di Marco Zaffaroni nel post partita di Inter-Verona.

Cosa ha visto di positivo stasera?

La prestazione è stata buona. Complessivamente sono soddisfatto, i ragazzi sono stati bravi però dobbiamo crescere dal punto di vista della qualità, soprattutto nella finalizzazione.

Manca qualità in avanti: questione di singoli o serve il mercato?

Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, così miglioreremo anche negli aspetti in qui siamo carenti. Di questo ne sono sicuro. Sulemana è entrato molto bene, così come gli altri: c’è uno spirito giusto che dobbiamo mantenere. Fiducia, autostima e spirito fra i ragazzi devono essere le basi per poter fare queste partite che ci mancano. Stasera queste cose si sono viste, questo tipo di qualità che c’è mancata dobbiamo andare a ricercarla lavorando come stiamo facendo in settimana.

Zaffaroni, come si può pensare a una rimonta salvezza?

Guardare la classifica toglie energie e non ti porta nulla. Essere concentrati sulla gara e sul lavoro settimanale credo sia l’unica cosa, perché quando fai risultato anche se non guardi la classifica sai che migliora facendo punti. Andare a fare tabelle di questo tipo credo faccia spendere solo energie mentali, dobbiamo pensare a fare bene questa parte di campionato cercando di raggiungere il nostro obiettivo.