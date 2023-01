Gagliardini: «Fondamentali i tre punti! Contento della mia prestazione»

Anche per Gagliardini c’è l’intervista nel dopogara con Inter TV. Nel post partita dell’1-0 sul Verona il giocatore, in campo stasera al Meazza, ha dato un suo giudizio su quanto accaduto nei novanta minuti.

BISOGNAVA VINCERE – Roberto Gagliardini festeggia per i tre punti da Inter-Verona: «Era fondamentale portare a casa i tre punti. Abbiamo fatto una prestazione non brillante ma solida, da squadra: siamo pronti per la finale. Sono contento della prestazione. Sono contento di aver fatto queste due partite, continuiamo a lavorare come facciamo sempre e guardiamo la finale. Sarà una partita piena di emozioni, poi è un derby. Per me è uno stadio nuovo, un’atmosfera nuova: ci giochiamo un trofeo e abbiamo voglia di portarlo a casa».