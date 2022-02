D’Ambrosio: «Il pareggio è come una sconfitta! Lavorare a testa bassa»

D’Ambrosio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Genoa-Inter, sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie A finita sul risultato di 0-0 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

OCCASIONI – Danilo D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Genoa-Inter: «E’ stata una partita difficile, il Genoa ha cambiato modo di giocare ed è stato aggressivo per 90 minuti. Noi abbiamo dominato la partita e avuto occasioni, ma dovevamo far gol. A prescindere dai risultati delle altre, noi cerchiamo di vincere su ogni campo, abbiamo fatto un passo falso con il Sassuolo e oggi volevamo i 3 punti. E’ normale che per una squadra come noi, Campione d’Italia in carica e vincitrice della Supercoppa, il pareggio è una sconfitta. Dobbiamo rimanere concentrati, sappiamo di dover lavorare e pedalare a testa bassa».