Genoa-Inter 0-0, il tabellino della partita della 27ª giornata di Serie A

Genoa-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-0: questo il tabellino della partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2021-2022.

NON SI SEGNA PIÙ – L’Inter resta a secco per la terza partita consecutiva fra Serie A e Champions League, fallendo di nuovo il sorpasso al Milan. Un’altra prestazione disarmante a livello realizzativo permette il quinto pareggio su cinque ad Alexander Blessin come allenatore del Genoa, in un match dal bassissimo contenuto qualitativo. La traversa di Danilo D’Ambrosio grida vendetta, ma ancora una volta c’è tanto da prendersela per non essere riusciti a superare i rossoneri fermati in precedenza dall’Udinese. Nelle ultime sei giornate la squadra di Simone Inzaghi ha conquistato altrettanti punti, non vince dal 22 gennaio col Venezia (per giunta al 90′). Numeri non certo da squadra che punta a vincere il campionato. Questo il tabellino di Genoa-Inter.

GENOA-INTER 0-0 – IL TABELLINO

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic (53′ Cambiaso, 61′ Calafiori), Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson (83′ Amiri), Melegoni, Portanova (83′ Rovella); Yeboah (61′ Kallon).

In panchina: Semper, Marchetti, Ghiglione, Destro, Frendrup, Hernani, Galdames.

Allenatore: Alexander Blessin

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio (87′ Caicedo), de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella (83′ Vecino), Brozovic, Calhanoglu (73′ Vidal), Perisic (83′ Dimarco); Dzeko, Sanchez (73′ Lautaro Martinez).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Gagliardini, Ranocchia, Darmian, Skriniar.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova (Prenna – Vecchi; Colombo; VAR Mazzoleni; A. VAR Tolfo)

Ammoniti: Perisic (I), Blessin (G, allenatore), Ostigard (G)

Recupero: 0′ PT, 6′ ST