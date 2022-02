Genoa-Inter 0-0, altro stop: la traversa blocca la gioia dei tre punti

Termina Genoa-Inter, sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a Marassi, dove i nerazzurri rimediano un altro stop. Sfortunato D’Ambrosio, con una traversa colpita.

DOPPIO CAMBIO – Dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-0 (vedi report), riprende Genoa-Inter. I nerazzurri provano a sbloccare la gara fin dal rientro dagli spogliatoi, ma la migliore occasione arriva soltanto al 62′, quando Danilo D’Ambrosio impatta di testa da calcio d’angolo e la sfera va a stamparsi contro la traversa. Simone Inzaghi prova a dare la scossa a una partita poco brillante con gli ingressi al minuto 73 di Lautaro Martinez e Arturo Vidal al posto di Alexis Sanchez e Hakan Calhanoglu. Ed è proprio l’argentino a cercare lo spunto con un tiro da fuori al 79′, che trova però Sirigu pronto a deviare in angolo.

Genoa-Inter, i nerazzurri non incidono: carenza di gol e un altro stop

ALTRO STOP – Negli ultimi dieci minuti Inzaghi si gioca anche la doppia carta Federico Dimarco e Matias Vecino, per cercare di sfondare la resistenza dei rossoblu. Si aggiunge anche l’ingresso di Felipe Caicedo che esordisce così ufficialmente in maglia nerazzurra. Salvo un colpo di testa di Lautaro Martinez da posizione favorevole che termina lontano dalla porta, i nerazzurri non riescono a incidere. Termina così 0-0 Genoa-Inter, con un altro stop per la squadra di Simone Inzaghi. La vetta resta a due punti, con una partita ancora da recuperare.

GENOA 0 – 0 INTER

MARCATORI: /

GENOA (4-2-3-1): 57 Sirigu; 36 Hefti, 52 Maksimovic, 55 Ostigard, 15 Vasquez; 27 Sturaro (C), 47 Badelj; 11 Gudmundsson, 10 Melegoni, 90 Portanova; 45 Yeboah.

A disposizione: 1 Semper, 22 Marchetti; 8 Amiri, 16 Calafiori, 18 Ghiglione, 23 Destro, 32 Frendrup, 33 Hernani, 50 Cambiaso, 65 Rovella, 91 Kallon, 99 Galdames.

Allenatore: Alexander Blessin

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 7 A. Sanchez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 37 Skriniar, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi