Genoa-Inter 0-0 al 45′, gara bloccata a Marassi nonostante le occasioni

Termina il primo tempo di Genoa-Inter, sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a Marassi, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0 nonostante le occasioni create dai nerazzurri.

TUTTO FERMO – Primo tempo caratterizzato da occasioni da entrambe le parti: ad andare vicino alla rete per i nerazzurri è Hakan Calhanoglu, che conclude di prima intenzione al termine di una bella azione sviluppata sulla destra, ma la palla sfila di un soffio a lato della porta difesa da Sirigu. Anche i rossoblu si rendono pericolosi in un paio di occasioni, specialmente con Gudmunsson che sguscia tra Bastoni e Perisic presentandosi davanti a Samir Handanovic, ma il suo tocco di sinistro è troppo largo e finisce sul fondo. Al 39′ altra doppia chance per i nerazzurri, prima con Calhanoglu che prova il tiro dalla distanza e poi Perisic, sulla deviazione, prova a piazzarla da posizione favorevole ma manca lo specchio. Termina così a reti inviolate questa prima frazione di gioco.

GENOA 0 – 0 INTER

MARCATORI: /

GENOA (4-2-3-1): 57 Sirigu; 36 Hefti, 52 Maksimovic, 55 Ostigard, 15 Vasquez; 27 Sturaro (C), 47 Badelj; 11 Gudmundsson, 10 Melegoni, 90 Portanova; 45 Yeboah.

A disposizione: 1 Semper, 22 Marchetti; 8 Amiri, 16 Calafiori, 18 Ghiglione, 23 Destro, 32 Frendrup, 33 Hernani, 50 Cambiaso, 65 Rovella, 91 Kallon, 99 Galdames.

Allenatore: Alexander Blessin

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 7 A. Sanchez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 37 Skriniar, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi