Sanchez scalpita per Inter-Milan: il cileno mai così in forma da anni

Alexis Sanchez scalpita per trovare posto nel derby. Il cileno è nella miglior condizione vista all’Inter: basterà a convincere Inzaghi?

ATTACCO DA SCEGLIERE – Per Inter-Milan Inzaghi dovrà scegliere come comporre la sua coppia d’attacco. La certezza è Dzeko, rimasto ad Appiano ad allenarsi per tutta la sosta. Per il posto di fianco al numero nove c’è un giocatore in particolare che scalpita per trovare lo spazio che tanto vuole. Parliamo di Alexis Sanchez.

CONDIZIONE AL TOP – C’è un fatto da considerare. Sanchez sembra essere nella miglior condizione fisica vista negli ultimi anni. Quantomeno da quando è all’Inter, forse anche da qualche anno prima. Niente infortuni, minuti nelle gambe, gioco e gol. Sia in nerazzurro che col Cile. Una risorsa, affidabile e di alto livello. Con un bagaglio di esperienza e una qualità che nell’intera rosa a disposizione di Inzaghi sono uniche. Quindi per Inter-Milan è un’opzione concreta.

PALLA A INZAGHI – Farlo giocare in un big match nel suo momento migliore sarebbe insomma una scelta perfettamente comprensibile. Sanchez vuole il suo spazio. Vuole queste sfide. Lo ha detto apertamente post Supercoppa. E in questo momento se lo merita pure. Inzaghi deve soppesare la situazione. Il tecnico nei big match ha praticamente sempre puntato su Dzeko e Lautaro, i titolari di inizio stagione. Cambierà adesso?