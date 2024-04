Calhanoglu in Inter-Torino registra due record (uno contro il Milan)

Hakan Calhanoglu sublima lo Scudetto firmando la doppietta che decide Inter-Torino(2-0). Registrando due nuovi record nella sua carriera. Uno dei quali riguarda la sua ex squadra.

UOMO DEL MOMENTO – Lo Scudetto della seconda stella sta tenendo alti i battiti di ogni elemento del mondo Inter. Ed è riduttivo dire che uno dei più felici sia Hakan Calhanoglu. Che dopo due anni si prende una dolcissima rivincita contro la sua ex squadra, il Milan, vincendo uno scudetto in nerazzurro. E lo fa sublimando la vittoria nel derby di lunedì con la doppietta che demolisce il Torino. Prima con un colpo da maestro, in controbalzo, al 56′. E poi con un rigore che supera i limiti della perfezione al 60′ (qui gli highlights). Due reti che lo fanno salire a quota 13 in questo campionato (terzo in assoluto), e che gli valgono due record personali.

COME MAI PRIMA D’ORA – In questa stagione magnifica, Calhanoglu ha 15 gol all’attivo. Cifra che rende questa la migliore annata della sua carriera da professionista. Superando il record di 13 marcature del 2014/15 (prima stagione al Bayer Leverkusen). E ci sono ottime possibilità di raggiungere le 17 reti segnate in 3. Liga col Karlsruhe nel 2012/13, quando ancora non era professionista. C’è tuttavia un altro record felice per Calhanoglu.

IDOLO NEROBLU – Con la doppietta al Torino, Calhanoglu sale a 45 gol totali in Serie A, alla settima stagione in Italia. 23 di questi gol li segnati con la maglia dell’Inter, in 97 presenze distribuite in tre stagioni. Col Milan si fermò a 22 reti in 135 presenze e quattro stagioni complessive. Pertanto in Serie A il turco ha già fatto ampiamente meglio in maglia Inter. Confermandosi, ora e per sempre, un idolo neroblu.