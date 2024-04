VIDEO – Inter-Torino 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Torino, anticipo mattutino della trentaquattresima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



LA FESTA DEI CAMPIONI – Inter-Torino 2-0 nell’anticipo mattutino della trentaquattresima giornata di Serie A. A sei giorni dall’aritmetica conquista dello scudetto l’Inter riceve il magnifico abbraccio dei suoi tifosi (oltre 70.000) e festeggia al meglio in campo. Primo tempo piuttosto brutto, le uniche reali occasioni sono per il Torino con due tiri di Duvan Zapata uno respinto da Yann Sommer e uno di testa a lato. Ma della qualità del match interessa a pochissimi, il contorno al Meazza è quello di una festa senza sosta. A inizio ripresa lanciato Henrikh Mkhitaryan, Adrien Tameze lo travolge appena prima di entrare in area: l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi (prima terna tutta femminile nella storia della Serie A) dà inizialmente giallo, ma poi richiamata dal VAR lo espelle perché il fallo è con chiara occasione da gol. In dieci quarantuno minuti il Torino regge fino al 56′, poi proprio Mkhitaryan serve sulla sinistra Hakan Calhanoglu e il suo bel diagonale vale l’1-0. Subito dopo rigore per l’Inter, per un evidente fallo di Matteo Lovato su Marcus Thuram. Dal dischetto, come al solito, Calhanoglu è perfetto e fa 2-0 al 60′. Poi passerella e dalle 16 la partenza dei due pullman scoperti fra migliaia di tifosi.

INTER-TORINO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Inter-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.