VIDEO – Lautaro Martinez lascia il rigore a Calhanoglu! Capitano vero

Lautaro Martinez sempre più Capitano e leader dello spogliatoio dell’Inter. Nonostante sia a secco da gol da parecchio tempo, in Inter-Torino ha lasciato il rigore ad Hakan Calhanoglu che si era gentilmente proposto di fargli battere il rigore a favore. Ecco quanto successo in partita come ripreso dalle telecamere di DAZN.

GRANDE GESTO – L’Inter oggi durante la partita col Torino al minuto 60 ha chiuso definitivamente la pratica con il rigore segnato da Hakan Calhanoglu, autore di una doppietta. Proprio il centrocampista turco in occasione del penalty voleva lasciare il rigore al capitano Lautaro Martinez, che ha rifiutato ringraziandolo. Grande gesto da parte del capitano della squadra, per dimostrare ancora una volta la sua leadership nonostante il periodo lontano dal gol. Ecco quanto successo in occasione del calcio di rigore.

Calha lascia il rigore a Lautaro ⚽

Ma il Toro lo fa battere al turco 🥅

E San Siro applaude il gesto da CAPITANO 👏#InterTorino #Interstellar #SerieATIM #DAZN pic.twitter.com/0WxKH4knMM — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 28, 2024