VIDEO IN – Frosinone-Inter, accoglienza non certo speciale per il pullman della capolista

È arrivato da pochi minuti il pullman dell’Inter allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, per la partita della terzultima giornata di Serie A. E l’accoglienza, come si può vedere (e sentire) dal video del nostro inviato, non è certo delle migliori.

TERRITORIO AVVERSARIO – Da pochi minuti il pullman dell’Inter ha fatto il suo ingresso allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. La squadra di Simone Inzaghi, in vista dell’anticipo della terzultima giornata di Serie A, ha presumibilmente capito in anticipo quale sarà l’ambiente che avrà in campo dalle 20.45. Per i Campioni d’Italia accoglienza nell’impianto con tanti fischi da parte dei tifosi di casa, con la sensazione quindi che (a differenza di sabato scorso col Sassuolo) il pubblico vedrà una larga maggioranza di sostenitori dei giallazzurri. Il Frosinone, come noto, è a caccia dei punti per trovare la sua prima salvezza in Serie A, visto che nelle due precedenti occasioni è sempre retrocesso a fine campionato. Nelle formazioni ufficiali, il tecnico ha messo tante novità come ovvio visto che la squadra ha da tre giornate vinto lo scudetto.

Frosinone-Inter, il video con l’accoglienza della squadra ospite

Ecco il video con l’arrivo del pullman dell’Inter a Frosinone, girato dal nostro inviato allo Stadio Benito Stirpe Sandro Caramazza.