Zhang, ultimo ‘atto d’amore’ per l’Inter? Tentativo con Oaktree – SM

Zhang sembra essere arrivato all’ultimo giorno da presidente dell’Inter: domani è prevista la chiusura della sua esperienza, con l’escussione del pegno da parte di Oaktree sul prestito in scadenza. Ma c’è un’ultima carta che il presidente (uscente) può giocarsi: la spiega Sport Mediaset.

IN CHIUSURA – Ultimissime ore per definire la questione restituzione del prestito di Oaktree. L’Inter è ormai a un bivio: o entro domani arriva una definizione “positiva” per Steven Zhang o la proprietà passa automaticamente al fondo americano. Questo ormai è chiaro a tutti, quello che bisogna capire è cosa succederà dopo. Il presidente dato ormai in uscita non si arrende, ma il comunicato di sabato sa molto di passo d’addio. Gli sarebbe piaciuto avere una proroga da Oaktree, magari con un rifinanziamento seppur a tassi più alti, ma è arrivato un no secco. Anche perché la sempre più probabile proprietà in ingresso voleva una vendita della società da parte di Zhang. E questo non è avvenuto.

L’ultima carta a disposizione di Zhang per evitare l’Inter a Oaktree

LO SCENARIO – La partita che spazia dagli Stati Uniti alla Cina, con Milano al centro, non avrà però il suo fischio finale domani. C’è un’opzione per Zhang che, una volta “perso” il controllo della società, possa intentare una causa a Oaktree per aver ostacolato il rifinanziamento. Oppure contestare il valore che sarà dato del club a un perito. Ma Sport Mediaset parla di un “atto d’amore” nei confronti dell’Inter da parte di Zhang: evitare la battaglia legale. Questo può realizzarsi con un accordo fra Oaktree e Suning, non andando a un contenzioso che sarebbe lungo e dispendioso per le parti. E, a conti fatti, sarebbe quanto già ipotizzato nel comunicato quando si parlava di “impegno per trovare una risoluzione pacifica”. Saranno giorni di aggiornamenti molto frequenti.

Fonte: Sport Mediaset