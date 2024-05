Pavard, professione ‘stopper’: una costante non casuale!

Benjamin Pavard ha dato prova, anche nell’ultima sfida di Serie A contro la Lazio, di una grande capacità nei tackle e negli interventi difensivi a dir poco fuori dal normale, fatti quando l’avversario sta per immolarsi verso la porta.

LA STAGIONE – Benjamin Pavard rappresenta uno dei protagonisti dello scudetto vinto dall’Inter in questa stagione. Il francese, arrivato a Milano per 30 milioni di euro più 2 di bonus, si è dimostrato un leader nei momenti decisivi della stagione, riuscendo a prendersi la squadra sulle spalle nel percorso verso la conquista della seconda stella. Non è un caso che l’Inter abbia deciso di investire una cifra importante per il suo cartellino, con la convinzione di portare a casa un colpo da 90 per le sue ambizioni stagionali.

Pavard l’interista: il legame costruito grazie alle prestazioni e al feeling coi tifosi

L’AFFETTO – Sin dal suo arrivo all’Inter, Pavard ha dimostrato di vedere con entusiasmo al suo approdo nella squadra meneghina. Il vice-campione del mondo ha individuato nell’Inter di Simone Inzaghi un contesto fecondo per esprimere al meglio le proprie caratteristiche, alla luce dell’attenzione ai dettagli dell’allenatore piacentino e della posizione di braccetto destro da lui considerata come ideale per il proprio futuro.

UNA COSTANTE – In occasione della gara casalinga contro la Lazio, Pavard si è reso protagonista di un recupero provvidenziale sul Tati Castellanos, realizzato quando i biancocelesti si trovavano sul punteggio di 1-0. Non si tratta di una novità, per il difensore francese. Decisivo è stato anche il suo recupero su Dusan Vlahovic, con cui ha impedito al serbo di concludere da distanza ravvicinata nel derby d’Italia di ritorno giocato a San Siro, e sul colpo di testa di Martinez Quarta nell’incontro vinto a Firenze per 1-0. Tutti interventi provvidenziali che denotano una convergenza di doti difensive e applicazione mentale costante nell’arco dei 90 minuti. Elementi, questi ultimi, che rappresentano al meglio lo status e il profilo del classe 1996.