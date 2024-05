VIDEO – Arnautovic e Sanchez, qual è il futuro all’Inter? | Inter-News Web TV

La stagione all’Inter di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non è stata fra le più brillanti. Nell’ultimo video pubblicato sulla Web TV di Inter-News.it, il nostro Emanuele Rossi discute del loro futuro.

PROSPETTIVE FUTURE – Con l’obiettivo scudetto centrato con largo anticipo dall’Inter e il campionato destinato a tramontare a breve, è possibile fare un bilancio stagionale e un’analisi su quello che potrebbe essere il futuro. Il focus giornaliero è tutto su Marko Arnautovic ed Alexis Sanchez, che oggettivamente non sono stati all’altezza dei due titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Arnautovic. L’austriaco e il cileno hanno cercato di dare il proprio contributo quando Simone Inzaghi li ha chiamati all’appello ma il loro rendimento non è mai stato stabile. Per questo non si può non riflettere su cosa accadrà nel futuro prossimo e su che decisioni prenderà l’Inter sul mercato, anche in relazione a un’eventuale partenza o permanenza di Arnautovic e Sanchez. Di questo ne parla il nostro Emanuele Rossi, nel video appena pubblicato su Inter-News Web TV.

INTER-NEWS WEB TV – ECCO COME SEGUIRCI

SEGUICI OVUNQUE – Oltre alla nostra WEB TV e al video di oggi riguardante Buongiorno e la situazione della difesa dell’Inter, puoi seguirci anche in tutti i canali social. Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci? Allora non perdere nessuna edizione del TG Inter-News e nessun video in diretta sul nostro canale YouTube ma non solo. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale).