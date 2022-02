Lozano, confermata la prima diagnosi: il comunicato del Napoli

Lozano questa notte ha subito in brutto infortunio alla spalla nel corso della sfida tra Messico e Panama. L’attaccante azzurro è stato costretto a uscire addirittura in barella dal forte dolore. Secondo quanto riportato in questi minuti dal Napoli attraverso un comunicato, confermata la prima diagnosi (vedi articolo).

INFORTUNIO – “In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia”. A questo punto il calciatore rischia di star fuori per qualche mese, ma al momento è solo un’ipotesi. Ricordiamo che l’Inter affronterà il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona il prossimo 12 febbraio.

Fonte: sscnapoli.it