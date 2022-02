Sanchez trascina il Cile, prestazione da campione contro la Bolivia

Alexis Sanchez in Bolivia-Cile ha fornito una delle sue migliori prestazioni degli ultimi anni. È entrato in tutti e tre i gol e quindi è stato fondamentale nel 3-2 finale.

TRASCINATORE – Bolivia-Cile ha la firma chiara e indelebile di Alexis Sanchez. Il giocatore dell’Inter è abituato a dare il massimo con la sua nazionale, ma una prestazione così non la trovava da un po’. Forse da anni. Il numero 7 è entrato in tutte e tre le reti della sua squadra, risultando quindi ampiamente decisivo per il 3-2 finale (QUI il video della gara). Segnandone in prima persona due, per una doppietta che in maglia rossa non segnava dal 2016. Erano le qualificazioni ai Mondiali 2018, per intenderci.

GARA DI QUALITÀ – Sanchez come di consueto è stato il riferimento offensivo del Cile. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Ha svariato su tutto il fronte offensivo, trovandosi principalmente sul centrosinistra. La sua zona preferita, da sempre. Premessa necessaria: la partita presentava difficoltà notevoli. Il Cile è con le spalle al muro, per arrivare ai Mondiali deve vincere sempre. La Bolivia gioca in altura, e adattarsi all’ossigeno rarefatto è sempre complesso. I più la pioggia copiosa aveva appesantito il campo. Giocare, in generale, non era facile. Alexis ha messo insieme 61 tocchi del pallone, sbagliando qualcosa nei passaggi (18 col 60% di realizzazione, ma con delle motivazioni). Malgrado il terreno ha tentato 6 dribbling, 4 riusciti. 2 tiri in porta per 2 gol, uno su punizione e uno in slalom e ben 6 passaggi chiave. Tra cui il lancio lungo che porta all’assist per la seconda rete. E ha anche lottato: 10 contrasti a terra e 3 aerei. Una prestazione che lo conferma nel miglior stato di forma degli ultimi anni. Il campione è così.