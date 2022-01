Dzeko punta il Milan, si allena ad Appiano per migliorare la condizione

La sosta questa volta per Edin Dzeko rappresenta una grande occasione per tirarsi a lucido in vista dei prossimi impegni. A cominciare dalla sfida col Milan.

RIMASTO AD APPIANO – Questa sosta per le nazionali non è come le solite. Per farla breve, coinvolge solo un numero limitato di giocatori. In particolare della rosa dell’Inter ha lasciato ad Appiano Gentile Edin Dzeko. Un fatto non esattamente consueto, visto che il bosniaco ha vissuto mesi di partite no stop tra impegni col club e con la sua Bosnia, in cui è ancora un titolare fisso. Per lui stavolta due settimane di allenamenti. Un’occasione preziosa.

ALLENAMENTI NECESSARI – Dzeko non è parso al massimo della condizione nei primi mesi del 2022. Un po’ tutta l’Inter in realtà, il che è comprensibile nell’ottica di una preparazione che punta a durare nei prossimi mesi. Bisogna far carburare un po’ il motore di ritorno dalla sosta natalizia ecco. In particolare poi il numero nove è stato limitato nella sua ripresa fisica dalla positività al Covid. Nessuna conseguenza seria, ma un periodo di allenamenti limitati che gli hanno impedito di trovare la miglior brillantezza. E infatti, per quanto non abbia fatto mancare presenza fisica e corsa, mancava quel quid in più. Per questo due settimane di lavoro specifico possono portare dei benefici. Con un obiettivo ben preciso.

OBIETTIVO MILAN – Al rientro dalla sosta, il 5 febbraio è in calendario la sfida col Milan. Non esattamente una partita banale in generale, nello specifico in questa stagione. E Dzeko sarà l’attaccante di riferimento di Inzaghi. Inevitabile con Lautaro e Sanchez in nazionale, Correa infortunato e Caicedo appena arrivato. Serve il numero nove. E serve tirato a lucido. Queste due settimane devono essere sfruttate al meglio per tirare a lucido l’attaccante in vista della prossima serie di impegni. Col Milan come primo obiettivo.