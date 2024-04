Casini: «Dumfries-Theo Hernandez? Gesto che può creare danni!»

Casini ha parlato del gesto di Dumfries nei confronti di Theo Hernandez durante la festa scudetto dell’Inter. Il presidente di Lega contrariato.

CREARE DANNI − Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, risponde alla domanda sul gesto di Dumfries nei confronti di Theo Hernandez durante la festa scudetto: «In questo caso non so se per fortuna o sfortuna, ma non credo sia tema di razzismo, ma di scarso buon gusto. Purtroppo li abbiamo visti anche altrove, ricordo i festeggiamenti in Argentina per la vittoria del Mondiale, i freni in certi casi mi sembrano che vadano via. I giocatori non si rendono conto di come un gesto di questo tipo possa creare danni nei confronti delle giovani generazioni. Bisogna lavorare sulla scuola per strutturare al meglio le persone».