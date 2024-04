Casini: «Gap Inter-Salernitana? Spiego! Debiti, ci sono criteri Uefa»

Casini ha parlato a tutto tondo sulla riforma della Serie A, tema nuovamente in ballo visto anche l’eccessivo gap tra Inter e Salernitana (74 punti). Poi risponde alle domande su indebitamento, Supercoppa e non solo.

RIFORMA − A Radio Anch’io Sport, Casini, dopo aver risposto sul caso Dumfries-Theo Hernandez, parla così dell’eventuale riforma: «Divario eccessivo Inter-Salernitana, riforma possibile? È sempre sul tavolo perché la storia della Serie A mostra questo. Sul divario, la Salernitana si diceva potesse andare in Europa, quindi è successo qualcosa. La lotta salvezza però è combattuta e la Serie A rimane una delle leghe più competitive d’Europa».

IMPEGNI E SUPERCOPPA − Casini sul numero di partite e sul format della Final four: «Guardando il numero di partite, è da 20 anni che l’Italia ha sempre lo stesso numero di partite, quelle che sono aumentate sono le gare internazionali. Vogliamo fare un fronte comune in modo tale che la Fifa si consulti con le leghe e le varie associazioni. Supercoppa a partita secca? È una decisione, quello del format a quattro, che le squadre hanno deciso all’unanimità. Lo scorso anno Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina hanno avuto una grande occasione. Sono opportunità perché rinunciarli per il calendario internazionale? La posizione dei calciatori sulle troppe partite è comprensibile. Non solo in Italia, ma anche in Premier e in Ligue 1. C’è un tema evidente, ossia che i giocatori non si riposano mai».

RAZZISMO E GIOVANI − Casini si esprime così sui due temi: «La Serie A è impegnata molto contro il razzismo. C’è meno grazie alle iniziative e al coinvolgimento dei giocatori, ma tutto parte dalla scuola. E qui calcio e sport possono fare benissimo. Stranieri? Per extracomunitari, la Serie A è la lega col numero più basso di arrivi. Vivai? Rassicuro che la Serie A ha lavorato moltissimo sulla Primavera e ci sono squadre come l’Atalanta che investono molto su questo».

ATALANTA-FIORENTINA − Casini aggiorna sulla situazione: «Va ricordato per la lega Serie A rinviare una partita è la scelta estrema, soprattutto in ottica di calendarizzazione. In quel caso però, Joe Barone rischiava di morire durante la partita con gli stessi giocatori che hanno assistito al malore del compianto dirigente. Lo slot unico sarebbe il 22 maggio, se invece, vanno avanti bisogna ragionare su altri dati. La Lega sta ragionando».

PROSSIMO CAMPIONATO − Casini non nasconde i problemi: «Calendario nuovo? Ci sarà maggior flessibilità anche all’esigenza di promuovere il calcio italiano all’estero e per una maggiore capacità di scelta. Si inizia ad agosto, da capire se una settimana prima o dopo. Andrea Buti ha gli incubi per come costruire il calendario visti i tanti impegni nelle coppe europee».

INDEBITAMENTO − Infine, Casini parla dei criteri Uefa: «Noi abbiamo visto accolta la richiesta di applicare i criteri Uefa per le licenze anche in Italia, che impatta sull’indebitamento. Se questo debito è eccessivo e c’è la possibilità di ripagarlo con dei prestiti è un tema che va affrontato, ma abbiamo i criteri Uefa già utilizzabili».