Inter-Milan, Pioli medita sempre il cambio tattico di Kessié – CdS

Inter-Milan, Stefano Pioli in vista del derby pensa a un cambio tattico legato a Franck Kessié già visto in questa stagione.

TREQUARTISTA – Inter-Milan, Stefano Pioli in attesa di capire la situazione legata agli infortunati Zlatan Ibrahimovic e Fikayo Tomori, in avanti valuta dei possibili cambi sperando di poter fare male ai nerazzurri allenati da Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il tecnico rossonero medita sempre l’avanzamento di Franck Kessié com’era successo già in questa stagione, in particolare contro l’Empoli, quando l’ivoriano grazie a questa soluzione tattica trovò anche unad oppietta personale. A lasciarli il posto, a quel punto, sarebbe Brahim Diaz, con Tonali e Bennacer davanti la difesa.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ancona