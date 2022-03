Inter, tante voci di mercato ma vietato distrarsi. Serve un gran rush finale

L’Inter è reduce da un periodo complicato in Serie A. E, in questa sosta per le nazionali, si stanno moltiplicando le voci di mercato, da Dybala a Scamacca. È vietato però distrarsi: serve la massima concentrazione per chiudere al meglio la stagione

VOCI – È noto, con la mancanza di calcio giocato (il campionato ripartirà nel weekend del 2-3 aprile), il trend topic diventa, inevitabilmente, il calciomercato. Non è esente l’Inter che, in questi giorni, ha visto rincorrersi diverse ipotesi di mercato, dai possibili ritorni di Lukaku ed Hakimi, fino ad arrivare alla questione relativa a Dybala. Voci che fanno piacere ai tifosi, in certi casi, ma che non devono distrarre da questa stagione e dagli obiettivi rimasti alla squadra di Inzaghi, ancora pienamente in corsa per Scudetto e Coppa Italia, nonostante un girone di ritorno decisamente sottotono. Squadra, tecnico ed ambiente non devono distrarsi, non sono ammessi cali di tensione: serve un finale di stagione all’altezza.

RUSH FINALE – Nonostante l’involuzione di gioco e risultati nulla è ancora perduto. Merito dello strepitoso girone d’andata, in cui i ragazzi a disposizione di Inzaghi hanno di mostrato di poter produrre gioco, e risultati, di altissimo livello. Il tecnico, e la squadra nerazzurra, negli ultimi due mesi della stagione, dovranno rialzare la testa e tornare a macinare gioco e, soprattutto, risultati. La sosta per le Nazionali servirà a recuperare le energie fisiche e, soprattutto, quelle mentali. A partire da Juventus-Inter, al rientro dalla sosta, servirà vedere una squadra diversa da quella, purtroppo, vista negli ultimi due mesi di campionato.