Dybala, Inter candidata seria. Due opzioni dall’estero: lo scenario – TS

Continua a tenere banco la questione relativa a Paulo Dybala. L’argentino, che non rinnoverà il contratto con la Juventus, è un’opportunità di mercato: Inter candidata seria, ma occhio a due piste dall’estero. Le ultime dal Tuttosport

VOLONTA’ – Paulo Dybala è destinato a lasciare la Juventus. Il calciatore argentino rappresenta un’opportunità di mercato, vista la possibilità di approdo a parametro zero. Secondo Tuttosport, la volontà dell’argentino è quella di rimanere in Italia: l’Inter, scrive il quotidiano, è una candidata seria al numero 10 bianconero, ma servirà alleggerire il monte ingaggi per far partire l’assalto alla “Joya”. Oltre alla pista che porta ai nerazzurri, da segnalare due opzioni dalla Liga: l’Atletico Madrid e, soprattutto, il Barcellona che sarebbe pronto ad un assalto all’attaccante argentino. Defilate, al momento, le altre ipotesi (PSG, Arsenal e Tottenham, ndr).

Fonte: Tuttosport – A.M