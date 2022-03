Inter, futuro di Brozovic e non solo: presto nuovi colloqui con altri cinque – TS

L’Inter nella giornata di ieri ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Marcelo Brozovic con il nuovo ingaggio (vedi QUI le cifre nel dettaglio). Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, presto la società nerazzurra valuterà il futuro di altri cinque giocatori nerazzurri.

NUOVI COLLOQUI – Dopo aver archiviato il discorso Marcelo Brozovic, l‘Inter valuterà presto valuterà il futuro di almeno altri cinque giocatori in scadenza. I primi due sono sicuramente Ivan Perisic e Samir Handanovic, il cui contratto scadrà a giugno. I colloqui per prolungare l’intesa con i due giocatori presto riprenderanno. Dato il momento delicato dell’annata e la volontà comune di concentrarsi sul campionato e sul non farsi distrarre, è più plausibile che la soluzione definitiva per entrambi (positiva o negativa che sia) arrivi al termine della stagione. Stesso discorso vale per Andrea Ranocchia e Alex Cordaz, mentre pare ormai delineato sulla via del tramonto il futuro di Aleksandar Kolarov e Matìas Vecino con l’Inter. Altro nerazzurro in scadenza, ma a giugno 2023, è Milan Skriniar, ieri eletto miglior giocatore slovacco del 2021 (vedi articolo), e che prolungherà anche lui il contratto con l’Inter.

Fonte: TuttoSport