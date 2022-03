De Vrij e Brozovic ancora a parte in allenamento: ecco il programma – TS

Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic (fresco di rinnovo di contratto), proseguono il lavoro personalizzato dopo i rispettivi infortuni. Ecco il programma dei nerazzurri per il resto della settimana.

GLI ALLENAMENTI – L’Inter senza i vari nazionali (vedi QUI gli impegni di oggi), prosegue comunque gli allenamenti ad Appiano Gentile. Proseguono soprattutto i lavori personalizzati di Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic per il recupero, e così faranno anche oggi e domani. Riposo per tutti nel week-end e lunedì compreso, mentre la squadra tornerà ad allenarsi alla Pinetina, martedì 29 marzo, quando torneranno i primi nazionali e Simone Inzaghi avrà modo di preparare la sfida contro la Juventus in programma domenica 3 aprile.

Fonte: TuttoSport

