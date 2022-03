Asllani, una caratteristica alla Brozovic: ad Empoli è recordman in un dato

L’Inter prepara la sfida del 3 aprile alle 20:45 contro la Juventus. Una sorta di ultima spiaggia per tenere vivo lo scudetto a fine stagione. I nerazzurri lavorano ad Appiano Gentile e intanto si susseguono le voci di mercato. Un nome che piace è quello di Jristjan Asllani, centrocampista dell’Empoli.

RECORD – L’Inter, per il prossimo calciomercato estivo, è alla ricerca di occasioni e anche di giovani calciatori da prendere e far crescere. Uno di questi è Asllani dell’Empoli. Il regista di Andreazzoli si sta facendo ben notare in Serie A ed è finito nel taccuino delle big del nostro campionato, tra queste anche l’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un vice-Brozovic, un regista in grado di sopperire all’assenza del croato senza farlo rimpiangere. Asllani all’Empoli, per esempio, ha già un dato in comune con Epic-Brozo (vedi articolo). Il centrocampista albanese ha fin qui giocato 15 partite in Serie A ma questo non lo priva del primato di chilometri percorsi di tutta la squadra toscana. Asllani infatti conduce, con molte presenze e minutaggio inferiore a molti altri compagni, con 10568 chilometri totali percorsi. Per dire, il secondo che ha corso di più nell’Empoli è Luperto ma con due presenze in più dell’albanese. Una caratteristica simile a Brozovic.