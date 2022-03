Lautaro Martinez, cessione possibile nonostante il rinnovo. Ma a un prezzo – TS

Lautaro Martinez fa parte di quei giocatori che l’Inter ha preferito blindare in tempo, così come Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e, ultimo su tutti, Marcelo Brozovic. Secondo il collega Federico Masini oggi su TuttoSport, però, il prolungamento del contratto per il centravanti argentino non esclude una possibile cessione in estate.

GIRO DI ATTACCANTI – L’Inter nel corso di questi mesi ha lavorato soprattutto per blindare quei giocatori ritenuti incedibili per il club, soprattutto considerando le cessioni della scorsa estate. In tal senso, oltre Marcelo Brozovic che ha rinnovato ieri il suo contratto con l’Inter, il primo era stato Alessandro Bastoni, subito dopo anche Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Proprio il centravanti argentino, secondo quanto riportato questa mattina su TuttoSport, potrebbe comunque essere ceduto la prossima estate. Il rinnovo di contratto chiaramente non esclude la cessione, ma in estate ci sarà un gran viavai di attaccanti in Europa e qualcuno potrebbe bussare alla porta di Viale della Liberazione. Secondo il quotidiano di Torino, però, serviranno almeno 70-80 milioni per prenderlo.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini

