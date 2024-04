Pedullà racconta: «Spalletti cacciato dall’Inter. Era scandalizzato!»

Luciano Spalletti è stato oggi in visita a Milanello, Alfredo Pedullà ha raccontato un aneddoto di qualche anno fa su Sportitalia. I rossoneri lo cercarono, ma non riuscirono per colpa dell’Inter.

STORIA – Intrecci incredibili nel corso del tempo tra Milan e Inter. L’oggetto del desiderio rossonero era l’attuale ct dell’Italia. Alfredo Pedullà racconta cosa successe in quel momento: «Spalletti fu cacciato dall’Inter che preferì Conte a quel punto. In un’intervista lui ci spiegò che voleva rispondere all’Inter e prendere fino all’ultimo centesimo del contratto biennale perché sconvolto e scandalizzato dalla decisione di prendere Conte. Il Milan ci aveva provato per Spalletti, ma l’allenatore non voleva rinunciare».