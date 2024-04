Gabigol, grande sorpresa nella carriera dell’ex Inter! Il ritorno

Gabriel Barbosa, detto Gabigol, può finalmente giocare con la maglia del suo Flamengo. L’attaccante brasiliano ex Inter è stato prosciolto dal Tribunale dopo un lungo tira e molla. Ecco cosa era successo.

BRASILE – Gabigol, ex attaccante dell’Inter, può tornare a giocare. Il brasiliano rimette la maglia del Flamengo dopo che oggi il Tribunale di Arbitrato dello Sport di Losanna (Tas) ha sospeso la squalifica di due anni inflittagli per un caso di doping. Era stato sospeso lo scorso marzo durante un controllo a sorpresa, effettuato nella sede del club nell’aprile dello scorso anno a Rio. L’attaccante era stato accusato per “tentata frode” e nelle ultime settimane tramite i legali aveva fatto ricorso al Tas. Oggi il Tribunale si è espresso con tre voti favorevoli e nessuno contrario.

RIENTRO – Gabigol è stato autorizzato a giocare in attesa della conclusione della procedura e delle indagini. Secondo l’accusa, l’attaccante non aveva rispettato il protocollo per la raccolta dei campioni. Adesso però la sospensione di 24 mesi imposta dal Tribunale antidoping brasiliano è stata sospesa con Gabriel Barbosa che può tornare a disposizione del tecnico.

O atleta Gabriel Barbosa está liberado para atuar nas competições disputadas pelo Clube de Regatas do Flamengo. A defesa do atacante conseguiu o efeito suspensivo por decisão unânime. — Flamengo (@Flamengo) April 30, 2024

Questo è ciò che ha scritto il Flamengo su X per il calciatore.