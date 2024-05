Dzeko vive l’incubo del Milan. Il Galatasaray come l’Inter?

Edin Dzeko può vivere veramente lo stesso incubo che hanno vissuto i tifosi e i giocatori del Milan. Il Galatasaray ha la chance di scrivere la storia così come fatto dall’Inter. Il parallelismo.

PARADOSSO – La carriera di Edin Dzeko prosegue con un paradosso di mezzo in Turchia. L’Inter con lui non ha mai vinto un campionato in due anni, lo ha conquistato alla sua prima stagione senza di lui. Il bosniaco è andato al Fenerbahce, dove sta perdendo di mano il primo posto per l’ennesima volta. L’attaccante e i suoi compagni hanno 93 punti in 36 partite, ma la capolista è a 99 e gli basterebbe un punto nelle ultime due per vincere la Super Lig. Il problema per Dzeko è che quella capolista è proprio il Galatasaray, l’altra squadra di Istanbul. Il secondo problema è che domani, alle ore 18, ci sarà il derby tra Galatasaray e Fenerbahce. Con un pareggio la squadra di un altro ex Inter, Mauro Icardi, potrebbe festeggiare la vittoria finale in faccia agli eterni rivali. Un po’ come successo il 22 aprile alle ore 22.43 per Simone Inzaghi e i nerazzurri contro il Milan. Una beffa nella beffa per Dzeko, che non solo si perde la seconda stella, ma che rischia anche di fare la stessa fine del Milan.