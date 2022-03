Asllani vice-Brozovic? Non solo Inter, altri due club interessati – TS

L’Inter prepara la sfida alla Juventus di domenica 3 aprile alle 20:45. I nerazzurri devono assolutamente vincere per tenere aperto il sogno scudetto. Intanto i nomi sul mercato si susseguono. Uno dei possibili candidati per vice-Brozovic è Kristjan Asllani dell’Empoli.

CONCORRENZA – L’Inter vuole preparare al meglio la sfida alla Juventus del 3 aprile per tenere vivo il sogno scudetto. Intanto i nomi sul calciomercato si susseguono per il vice-Brozovic (vedi articolo) e l’ultimo è quello di Kristjan Asllani dell’Empoli. Il centrocampista, secondo Tuttosport, è uno dei candidati per diventare il vice-Brozovic all’Inter. Ma non ci sono solo i nerazzurri su di lui. Come spiga il quotidiano infatti in Italia ci sono altri due grandi club: Milan e Juventus. La valutazione del centrocampista albanese è di circa 10 milioni di euro. Riuscirà in casa l’Inter a battere la concorrenza?

Fonte: Tuttosport