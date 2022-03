Zenga: «Barella? Un top incredibile. Italia al Mondiale? Lo vinceremo!»

L’Inter lavora ad Appiano Gentile nella speranza di arrivare al top alla sfida contro la Juventus del 3 aprile prossimo. Intanto queste due settimane sono importanti per molte nazionali per volare a Qatar2022. Oggi l’Italia scende in campo contro la Macedonia del Nord. Ecco il pensiero di Walter Zenga.

OTTIMISMO – L’Inter prepara la sfida alla Juventus del prossimo 3 aprile. Una sfida che è l’ultima spiaggia per tenere vivo il sogno scudetto. Walter Zenga, l’uomo ragno dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove parla molto dell’Italia e del playoff mondiale contro la Macedonia del Nord. «Verratti, Barella e Jorgingho? Sono tre top incredibili e soprattutto hanno dalla loro l’abitudine a giocare in club importanti ogni tre giorni. Quest’ultimo può essere un fattore chiave perché contro la Macedonia ci sarà da gestire i momenti, da non perdere la bussola se un episodio non sarà favorevole. Ottimista? Certo che lo sono. Io me la gioco fino alla morte e continuo a ripetere quello che dico da tempo ovvero che l’Italia andrà in Qatar e magari vincerà anche il Mondiale».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti