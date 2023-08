Inter, per l’attacco 3 opzioni al momento: Inzaghi si è espresso

L’Inter deve sistemare l’attacco dopo l’addio di Lukaku che ha ulteriormente complicato i piani del club. Sfumato Scamacca, che andrà all’Atalanta, il nome più forte al momento è quello di Balogun dell’Arsenal. L’americano rientra nella linea finora seguita dalla dirigenza mentre Inzaghi ha un’altra idea

LINEA VERDE – L’Inter sta lavorando per sistemare l’attacco dove, dopo la fuga di Romelu Lukaku, manca una pedina. Gianluca Scamacca sembrava ormai in dirittura d’arrivo, fino a quando non si è inserita l’Atalanta. Ecco allora che torna in prima linea il nome di Folarin Balogun, talento dell’Arsenal. L’americano in effetti rientrerebbe nella linea finora seguita dalla dirigenza che ha svecchiato la rosa inserendo giovani di prospettiva ma anche piuttosto affermati.

Inter, Balogun prima scelta della dirigenza ma l’idea di Inzaghi è un’altra

Balogun è la prima scelta della dirigenza che ovviamente, con un occhio rivolto al futuro, vede la possibilità di poter valorizzare un talento per poi un giorno monetizzare. La politica societaria è questa, ora come ora. Simone Inzaghi attualmente ha un’idea diversa, nel senso che preferirebbe inserire un attaccante pronto, maturo ed esperto. L’identikit corrisponde a quello di Alvaro Morata che non a casa era (ed è) tra le opzioni valutate. L’Atletico Madrid però è un cliente scomodo poiché non ha alcuna intenzione di concedere sconti. Resiste inoltre la pista Beto, una perfetta via di mezzo per età (25 anni, quindi giovane ma non così tanto) e con la giusta esperienza della Serie A. Il mercato è ancora lungo e chissà quanti altri nomi salteranno fuori, ma Inzaghi la sua preferenza l’ha già espressa.