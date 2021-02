UFFICIALE – Livaja stop al giro d’Europa? L’ex Inter torna a casa

Aek’s Croatian forward Marko Livaja (C) celebrates after scoring a goal during the UEFA Europa League Group D football match between AEK Athens and Austria Wien at the OAKA Stadium in Athens on September 28, 2017. / AFP PHOTO / Angelos Tzortzinis (Photo credit should read ANGELOS TZORTZINIS/AFP via Getty Images)

Nuova avventura per Marko Livaja. L’ex attaccante dell’Inter torna infatti in patria e soprattutto nel club che lo ha ceduto ai nerazzurri nel luglio del 2010: l’Hajduk Spalato

UFFICIALE – Marko Livaja, ex Inter classe 1993, negli ultimi anni ha girato mezza Europa. Dopo Spagna, Russia, Svizzera e una doppia avventura in Grecia all’AEK Atene oggi è tornato a casa firmando per l’Hajduk Spalato. Queste le sue parole: «Sono felice di essere tornato a casa dopo tanto tempo e non vedo l’ora di nuove opportunità e sfide a casa. Sono contento che cercherò di raggiungere obiettivi comuni con la mia amata e spero in risultati migliori».

Fonte: hajduk.hr