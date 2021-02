Raggi: Â«Mancini mi voleva all’Inter: rifiutai. Kondogbia? Grande giocatoreÂ»

Raggi: «Mancini mi voleva all’Inter: rifiutai. Kondogbia? Grande giocatore»

Monaco’s Italian defender Andrea Raggi reacts after receiving a yellow card by the referee during the UEFA Champions League Group A football match between Monaco and Dortmund at the Louis II stadium in Monaco, on December 11, 2018. (Photo by Valery HACHE / AFP) (Photo credit should read VALERY HACHE/AFP via Getty Images)

Andrea Raggi, ex difensore del Monaco e del Bologna, ha svelato alcuni retroscena sul suo passato da calciatore. Tra i temi trattati, la lotta scudetto tra Inter e Juventus, e la deludente esperienza nerazzura di Geoffrey Kondogbia, compagno di Raggi al Monaco

AMARCORD – Andrea Raggi ha dato l’addio al calcio giocato nel 2019, dopo oltre 150 presenze con la maglia del Monaco. L’ex difensore del Bologna ha svelato alcuni retroscena di mercato, ai microfoni di “TMW Radio”, durante la trasmissione Maracanà: «Mi avvicinò l’Inter di Roberto Mancini, ma poi tutto sfumò. Non me la sono sentita poi e rinnovai col Monaco. Kondogbia? Per me è un grande giocatore. Il cambio di ambiente incide, conta come ti adatti. Quando cambi posto devi avere una mentalità forte, altrimenti alla prima difficoltà ti abbatti. Scudetto? Secondo me vincerà l’Inter, la vedo più pronta. Non so se il Milan reggerà fino alla fine. La Juventus credo che passi il turno di Champions League, poi però vedo una squadra bianconera inferiore a quelle che ho affrontato io in Europa».