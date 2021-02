Di Livio: «Inter? Non è possibile che una rosa così sia fuori dalle coppe»

Angelo Di Livio

Angelo Di Livio, ex calciatore e opinionista, ha commentato il momento storico dell’Inter di Antonio Conte, ai microfoni di “TMW Radio”. Focus, ovviamente, sulla lotta scudetto con Juventus e Milan

NUOVA STAGIONE – Il ritorno delle coppe europee dà il via ad una nuova stagione calcistica, in cui l’Inter di Antonio Conte potrà effettivamente sfruttare il vantaggio della singola competizione da preparare. Secondo Angelo Di Livio, però, la rosa nerazzurra avrebbe avuto tutte le carte in regola per andare avanti in Europa: «Di certo preparare una sola partita a settimana aiuta – ha detto di Livio – ma questo per l’Inter è un gap. Una rosa così forte e ampia non può rimanere in una sola competizione a metà anno. Abbiamo capito che l’obiettivo numero uno era il campionato, ma dovevano andare avanti in coppa. Chi incide di più tra Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo? Mi viene da dire Lukaku, è il 70% di questa Inter».