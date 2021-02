Politano: Â«Con l’Inter sono cresciuto. Ma a Napoli vivo la miglior stagioneÂ»

Politano: «Con l’Inter sono cresciuto. Ma a Napoli vivo la miglior stagione»

Matteo Politano Napoli

Matteo Politano ha presentato la gara di Europa League, tra Napoli e Granada, in conferenza stampa, al fianco di Gennaro Gattuso. L’ex Roma ha fatto il punto della sua esperienza in Campania, buttando lo sguardo anche al passato con l’Inter

PASSATO – Matteo Politano ha segnato 6 goal in campionato, finora, con la maglia del Napoli, più uno messo a segno nei quarti di finale di Coppa Italia con lo Spezia. Domani, gli azzurri affronteranno il Granada, nel match valido per l’andata dei sedicesimi di Europa League. L’ex Roma, in conferenza stampa assieme a Gennaro Gattuso, ha parlato così: «C’è sempre poco tempo per recuperare tra una partita e l’altra, il bello del calcio è giocare ogni tre giorni, sicuramente sarà difficile ma noi siamo qui per questo. Questo il mio anno migliore? Penso sia anche una questione di maturità, con Sassuolo e Inter sono cresciuto molto ma da quando sono a Napoli sto facendo la mia migliore stagione, spero di continuare così. Non sono un ragazzino, perciò è meglio per tutti che io faccia bene».