Inter, lo scudetto trasforma il coro in canzone: in uscita una hit dei tifosi!

L’Inter festeggia il suo ventesimo scudetto, conquistato battendo il Milan 2-1, cantando. Spunta la novità musicale, tutta dedicata ai propri tifosi.

LA FESTA CONTINUA – Il tripudio nerazzurro per la conquista del tricolore sembra non voler cessare. Anzi, i festeggiamenti dei tifosi dell’Inter per il ventesimo scudetto sono appena iniziati. Dopo il trionfo nel derby contro il Milan, andato in scena ieri a San Siro, il pubblico nerazzurro ha popolato Piazza Duomo e altri punti caldi della città di Milano per portare in alto i colori interisti. Ma la celebrazione della squadra di Simone Inzaghi non è ancora finita. C’è una particolare novità, a tema musicale, che farà impazzire i tifosi dell’Inter.

Inter, lo scudetto si festeggia… cantando!

VOCE CALDA – La gente nerazzurra, che ha già calda la voce dopo tutto il sostegno dimostrato nelle ultime ore all’Inter, adesso deve continuare a cantare. È in arrivo una traccia musicale che ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo tormentone della Milano interista. Il coro che, per mesi, ha rappresentato quasi un inno per il pubblico nerazzurro e per la squadra di Simone Inzaghi sta per trasformarsi in una vera e propria canzone.

CORO – Che sia stato a San Siro o in ogni stadio che ha ospitato l’Inter, i tifosi non hanno mai spesso di incoraggiare i propri idoli a ritmo di “E per la gente che…”. Il coro che, dalla scorsa stagione, è diventato un tormentone nerazzurro, a breve diventerà una canzone. A comunicarlo è Edoardo Cremona, in arte Eddy Veerus, cantante del gruppo “Il Pagante”, nonché ideatore dell’inno nerazzurro “Noi siamo l’Inter”. Il cantante, sul proprio profilo Twitter, ne ha dato l’annuncio, scrivendo: «A giugno 2023, mi contattò la Curva Nord Milano per aiutarli a trasformare il coro “Per La Gente Che” in una vera e propria canzone. Per gli amanti di musica correlata all’Inter, da questa notte é disponibile su Spotify». I tifosi dell’Inter sono avvisati, tra poche ore lo scudetto sarà festeggiato anche a ritmo di musica.