Lautaro Martinez, periodo grigio alle spalle? Il Toro cerca continuità

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Lautaro Martinez ha estremo bisogno di confermarsi, dopo l’ottima prestazione contro la Lazio di domenica sera. Il derby contro il Milan sarà l’occasione migliore per trovare continuità

RITROVATO – Contro la Lazio, Lautaro Martinez ha messo a segno uno dei goal più facili della sua storia interista. Probabilmente, però, è stato anche uno dei più importanti, almeno per tre motivi: è arrivato in una partita fondamentale, è arrivato PRIMA di una gara altrettanto importante, e ha ringalluzzito il rendimento degli attaccanti, leggermente in calo nelle ultime sei partite di campionato.

CARICO – Domenica, ore 15, a San Siro, c’è Milan-Inter, derby che, mai come quest’anno potrebbe risultare decisivo per la lotta scudetto. Contro i rossoneri, Lautaro Martinez ha segnato un solo goal in tre partite giocate: quel rigore al 90′ che ha consentito all’Inter di Luciano Spalletti di battere, in rimonta, il Milan 2-3, in un momento complicatissimo della stagione calcistica 2018/19. Per motivi evidenti, questo derby avrà un’importanza fondamentale nell’economia del campionato. Per Lautaro Martinez, però, una gara del genere avrà certamente un peso particolare, anche (o soprattutto) a livello personale.