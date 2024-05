Il Frosinone di Di Francesco cerca punti con un nuovo modulo

Di Francesco per cercare la salvezza ha cambiato lo stile di gioco del suo Frosinone. Il modulo di riferimento ora è il 3-4-3, con un centrocampista come Brescianini a fare la punta centrale.

TATTICA – Di Francesco nelle ultime uscite ha cambiato il modulo di riferimento del Frosinone. Per trovare punti e solidità il tecnico è passato dal 4-3-3 al 3-4-3. Ora la squadra tiene il baricentro basso e punta sulle ripartenze orchestrate dai giocatori offensivi, e attivate dagli elementi di fascia. La chiave del gioco è sempre la fascia destra, dove Lirola da braccetto e Zortea da esterno vanno a coprire e occupare gli spazi in modo da dare più libertà a Soulé, il giocatore di riferimento della squadra. L’equilibrio è molto diverso tra le due fasce, con la destra dove c’è più qualità e viene impostato il gioco e la sinistra con più fisicità e corsa.

STATISTICHE – Il Frosinone è in una striscia di 6 partite senza sconfitte, anche se di queste ne ha vinta una sola, con la Salernitana. I ciociari sono la terza peggior difesa del campionato con 63 gol subiti, e anche i tiri subiti confermano questa posizione. Insomma, una chiave del rendimento della squadra sono sempre le prestazioni dei portieri, spesso chiamati agli straordinari. Lo stile di gioco punta sull’impostazione dal basso dai rinvii, ma nelle ultime usciti l’ordine generale è non correre troppi rischi.

DETTAGLI – Zortea è la chiave del nuovo modulo di Di Francesco. Da esterno destro l’ex Atalanta gestisce tutta la fascia, ed è un fattore in fase offensiva: oltre a un gol è il migliore della squadra negli assist con 5. Brescianini è un altro elemento chiave del tecnico, che lo sta sfruttando da centravanti nel tridente. Il centrocampista in questa posizione inusuale porta fisicità e corsa. Soulé è sempre il riferimento assoluto della squadra. Primo per rendimento secondo Whoscored, miglior marcatore con 11 reti, sesto per passaggi medi, primo per tiri a partita, primo per passaggi chiave, primo per dribbling.