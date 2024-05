Arnautovic, l’affetto non basta: ipotesi post triplete Inter bis! − CdS

Marko Arnautovic, adorato all’interno dello spogliatoio dell’Inter, potrebbe essere sacrificato dai campioni d’Italia per fare spazio ad un nuovo centravanti. E come nel post triplete del 2010 può lasciare dopo un solo anno.

NON BASTA − A volte, l’amore e l’affetto possono non bastare: specie in ambito professionale. Ecco perché Marko Arnautovic, adoratissimo nello spogliatoio dell’Inter sia dai giocatori che da Inzaghi e dallo staff, potrebbe lasciare i campioni d’Italia in estate. L’austriaco, arrivato lo scorso anno dal Bologna, ha ancora un anno di contratto e tre milioni netti come ingaggio. Il suo rendimento non ha convinto e la dirigenza potrebbe sacrificarlo per fare entrare un altro attaccante (Gudmundsson nel mirino). Per Arnautovic, nonostante il secondo scudetto in carriera con i nerazzurri dopo quello del 2010, è stata una stagione travagliata: per lui appena quattro gol complessivi e 11 partite saltate per infortunio. Simone Inzaghi, stasera a Frosinone, gli darà la sua settima chance per giocare titolare. Non sempre ha sfruttato le sue occasioni, come ad esempio sabato scorso a Reggio Emilia, entrando in maniera poco incisiva e svogliata. A 35 anni primavere, Arnautovic, scrive il Corriere dello Sport, in caso di offerta potrebbe partire. Proprio come durante la sua prima esperienza in nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno