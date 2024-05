Frosinone-Inter, Inzaghi chiama l’attenzione e ne cambia 7! La probabile formazione

Dopo la battuta d’arresto contro il Sassuolo, i nerazzurri sono pronti a scendere nuovamente in campo. Venerdì 10 maggio alle ore 20:45 l’Inter sfiderà in trasferta il Frosinone, nel match valido per la 36ª giornata di Serie A.

TANTI CAMBI – L’Inter ha già vinto aritmeticamente il campionato di Serie A con cinque giornate di anticipo, ciò nonostante la sconfitta contro il Sassuolo (la seconda in questo campionato, sempre contro i neroverdi), non è passata inosservata al tecnico nerazzurro. Simone Inzaghi nonostante la vittoria anticipata dello scudetto, non vorrà altri cali di concentrazione nelle ultime tre partite che rimangono. L’obiettivo sarà quello di onorare al massimo la competizione, concedendosi anche a qualche cambio in più rispetto al solito. Rispetto la sfida contro il Sassuolo, infatti, contro il Frosinone il tecnico nerazzurro cambierà ben sette giocatori, a partire dal portiere. Tra i pali ci sarà Yann Sommer, tornato dopo la febbre.

Frosinone-Inter, Inzaghi non vuole cali!

LA PROBABILE FORMAZIONE – Non avendo più obiettivi da raggiungere in questa stagione, Inzaghi può permettersi di far scendere in campo giocatori che hanno trovato poco spazio in stagione. Davanti al portiere svizzero l’unica conferma riguarda Stefan de Vrij, che presumibilmente fino al termine di questa stagione prenderà il posto dell’infortunato Francesco Acerbi. Yann Bisseck e Carlos Augusto completeranno il reparto arretrato. Il brasiliano scala tra i centrali per dare spazio a Federico Dimarco, che torna titolare sulla fascia sinistra. Dalla parte opposta ci sarà Matteo Darmian e non Denzel Dumfries, che ha deluso contro i neroverdi. Conferma a centrocampo per Kristjan Asllani e Davide Frattesi, mentre la notizia principale riguarda il riposto di Henrikh Mkhitaryan e il ritorno da titolare per Nicolò Barella.

CAMBIA L’ATTACCO – I sette cambi in Frosinone-Inter riguarderanno tutti i reparti, compreso soprattutto l’attacco. Dalle ultime informazioni che arrivano da Appiano Gentile, anche Lautaro Martinez potrebbe riposare. La situazione in classifica marcatori è abbastanza tranquilla (a quota 23 gol, segue Vlahovic a 16), e nonostante il periodo lontano dal gol, questo non può e non deve rappresentare un’ossessione per lui e per nessuno. Il capitano nerazzurro contro il Frosinone avrà modo di subentrare a partite in corso o di riposare per il prossimo impegno casalingo contro la Lazio. A completare l’attacco non ci sarà Alexis Sanchez come contro il Sassuolo, bensì Marko Arnautovic, favorito sul cileno.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Thuram, Arnautovic.